Usa discorso record di Trump | prova a convincere gli americani dei suoi risultati

Donald Trump ha tenuto un discorso di 107 minuti, il più lungo mai registrato, cercando di convincere gli americani dei suoi risultati. La sua popolarità è in calo e il rischio di perdere il controllo della Camera dei Rappresentanti a novembre aumenta. Durante l’intervento, ha elencato successi e iniziative, puntando a rinsaldare il suo sostegno tra gli elettori. La sua strategia mira a ribaltare l’andamento delle opinioni pubbliche in vista delle prossime elezioni.

(Adnkronos) – Con la popolarità nei sondaggi a picco e il rischio di perdere il controllo repubblicano della Camera dei Rappresentanti a novembre, l’obiettivo del presidente Donald Trump durante il suo primo discorso dello Stato dell’Unione – il più lungo di sempre con 107 minuti di durata – è stato quello di riconquistare l’opinione pubblica. Capelli leggermente spettinati e tradizionale cravatta rossa, il presidente è stato ricevuto tra lunghi applausi dei repubblicani e il silenzio dell’ala democratica. Presente anche il suo gabinetto presidenziale, i vertici del potere militare e quattro giudici della Corte Suprema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

