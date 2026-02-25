Usa | democratici ' Trump lavora per se stesso non per il popolo americano'

Abigail Spanberger ha criticato Donald Trump, accusandolo di agire solo per sé stesso invece che per il popolo americano. La sua dichiarazione deriva dalle parole del presidente durante il discorso sullo stato dell’Unione, che la deputata ha giudicato focalizzato sugli interessi personali. La governatrice della Virginia ha sottolineato come le azioni di Trump siano lontane dagli ideali di servizio pubblico. La sua replica ha suscitato reazioni tra i membri del Partito Democratico.

© Iltempo.it - Usa: democratici, 'Trump lavora per se stesso, non per il popolo americano'