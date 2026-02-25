Uomo lanciava feci e urina su donne a caso in strada | Raccoglieva escrementi dai bagni chimici dei cantieri
L'uomo è stato condannato a tre anni di carcere da un tribunale di Vienna per 14 casi di aggressione avvenuti in Austria. Secondo una perizia psichiatrica, "il suo più grande desiderio era essere un uomo desiderabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche:
L'uomo che lancia un mix di feci e urina addosso a ragazze scelte a caso
FOTO/ La disfida dei bagni chimici al terminal di via Mustilli: sporchi o puliti?