A Uomini e Donne continua a far discutere la frequentazione tra Alessio Pili Stella e Rosanna Siino, segnata dal “fantasma” Giuseppe Molonia. Pur non essendo più nel parterre, Molonia è rimasto un riferimento per Alessio, soprattutto perché in passato tra lui e Rosanna c’era stata una storia. Oggi però Giuseppe è felicemente fidanzato e in un’intervista ha deciso di chiarire tutto, raccontando anche i dettagli della telefonata con l’amico e il suo punto di vista sulla dinamica in studio. Lucia Marino fa delle rivelazioni shock sull’incontro segreto con un cavaliere Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Rosanna Siino: una conoscenza piena di alti e bassi. Tra i protagonisti più discussi dell’edizione in corso ci sono sicuramente Alessio Pili Stella e Rosanna Siino. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Giuseppe Molonia parla della telefonata con Alessio

Leggi anche:

Uomini e Donne, Giuseppe sgancia la bomba: la verità su Rosanna e Alessio!

Uomini e Donne, registrazione 28 gennaio: Rosanna chiude con Alessio

Temi più discussi: Uomini e Donne, Rosanna Siino furiosa per le critiche sul flirt con Alessio Pilli Stella; San Giuseppe Allamano a cento anni dalla morte; Nuove opere e cultura. Giuseppe Mascia racconta la sua Sassari: Governiamo l’emergenza senza perdere la visione; 25 febbraio: 15 anni con il Vescovo Giuseppe Pellegrini.

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia svela: Alessio Pili Stella mi ha chiamato per sapere…Uomini e Donne, Giuseppe Molonia svela: Alessio Pili Stella mi ha chiamato per sapere… Tra i protagonisti più discussi dell’attuale edizione di Uomini e Donne ci sono sicuramente Alessio Pili Stella ... isaechia.it

Uomini e donne, Giuseppe rimprovera Alessio: 'Vada fino in fondo, ma con rispetto'In un'intervista, Giuseppe ha commentato la frequentazione tra Alessio e la sua ex Rosanna, sulla quale ha detto: Non la riconosco' ... it.blastingnews.com

Uomini e Donne, Giuseppe Molonia svela: “Alessio Pili Stella mi ha chiamato per sapere…” L’ex cavaliere ha poi parlato di Rosanna Siino: “La vedo diversa, non la riconosco - facebook.com facebook