Un' ora e mezza per andare da Lecco a Como | auto a passo d' uomo

Sedici chilometri percorsi in novanta minuti nel pomeriggio di martedì 24 febbraio: la segnalazione di un lettore racconta l'ennesima giornata da incubo sulla provinciale tra Brianza e Lecchese Un'ora e mezza di coda per percorrere circa sedici chilometri. Non è il racconto di un viaggio intercontinentale, ma di un pomeriggio qualunque sulla SP342, la strada provinciale che collega Lecco a Como attraverso la Brianza. A segnalarlo ai colleghi di QuiComo.it è un lettore che nella giornata di martedì 24 febbraio si è trovato incolonnato nel traffico tra Lambrugo, in provincia di Como, e Osnago, in provincia di Lecco. La segnalazione, corredata da un video inviato alla redazione, mostra una lunga fila di automobili avanzare lentamente, con veicoli fermi per centinaia di metri e traffico intenso anche nella corsia di marcia opposta. Un'immagine purtroppo familiare a chiunque percorra abitualmente questo tratto di strada. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

