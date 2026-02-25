Un’ora e mezza bloccati nel traffico tra Como e Lecco | la segnalazione dalla provinciale

Traffico quasi fermo sulla SP342 Como-Lecco: per percorrere circa 16 chilometri un automobilista racconta di aver impiegato oltre un’ora e mezza Un’ora e mezza di traffico quasi continuo lungo la Como-Lecco. È la segnalazione arrivata da un lettore che nel pomeriggio di ieri 24 febbraio si è trovato intrappolato nelle code tra Lambrugo e Osnago. Il tratto interessato, per intenderci, è quello della SP342, una delle principali direttrici tra le province di Como e Lecco, molto utilizzata ogni giorno da pendolari e lavoratori. In particolare, il traffico segnalato riguarda la zona tra Nibionno e la Bevera, punto noto per rallentamenti e code nelle ore di punta. Nel video inviato alla redazione si vede chiaramente una lunga fila di auto che procede a passo d’uomo, con veicoli incolonnati per centinaia di metri e traffico intenso anche nella corsia opposta. “Ci abbiamo messo un’ora e mezza – racconta il lettore – per percorrere un tratto che normalmente richiede molto meno tempo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

