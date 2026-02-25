Un'ora di pubblicità su cinque di diretta | ormai Sanremo è un gigantesco spot col Festival attorno

Il Festival di Sanremo è il contenitore pubblicitario per eccellenza. Un evento di portata nazionale, con le sue cinque ore di diretta non può non avere spazi pubblicitari predefiniti che, di fatto, sottraggono al programma un certo tempo, facendogli assumere le sembianze di una staffetta serrata tra cantanti e brand. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sanremo, Rai Pubblicità aumenta la richiesta economica per gli spotRai Pubblicità ha incrementato la richiesta economica per gli spazi pubblicitari durante il Festival di Sanremo, con l’obiettivo di raccogliere circa 70 milioni di euro quest’anno.

Sanremo, Carlo Conti porta il Festival nel cuore di Roma e gira lo Spot in piazza di SpagnaCarlo Conti ha portato l’atmosfera di Sanremo nel centro di Roma, registrando lo spot della campagna ‘Tutti cantano Sanremo’ in piazza di Spagna con l’orchestra di Santa Cecilia.

A Lucca tutti cantano Sanremo: in città girato lo spot del Festival

Pubblicità: Zerocalcare ci svela cosa succede su Netflix durante la settimana di SanremoDude Milano firma i cinque spot realizzati insieme al fumettista e a Movimenti Production. Al progetto hanno partecipato anche le agenzie creative We Are Social e Alkemy, con la pianificazione di Wave ... engage.it

Greenpeace Italia. . Quanti soldi prende il Festival di Sanremo dalle aziende inquinanti come Eni e Costa Crociere Nessuno vuole rispondere a questa domanda. Né la RAI, né RAI Pubblicità, né il Ministero dell’Economia e delle Finanze, né il Comune di Sa - facebook.com facebook

Sanremo, #sayf come Tony Effe: polemica sulla pubblicità occulta, sul green carpet con gioielli da 70mila euro x.com