UniPg l' inaugurazione del nuovo anno accademico con il giudice Rosario Salvatore Aitala

La cerimonia sarà preceduta, mercoledì 25 febbraio, da un'iniziativa accademica speciale voluta dal Magnifico Rettore, prof. Massimiliano Marianelli, la Tavola Rotonda "Università, ponti di Pace", che vedrà convocati nella sede UniPg di Assisi, a Palazzo Bernabei, numerose Rettrici e Rettori di Atenei italiani e internazionali, con l'obiettivo di sottoscrivere un documento programmatico condiviso sulla promozione fattiva del valore della pace da parte delle Università partecipanti. Il giorno 26 febbraio, l'inaugurazione dell'anno accademico si aprirà con il tradizionale discorso inaugurale del Magnifico Rettore. Seguiranno gli interventi della rappresentante del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario, collaboratori ed esperti linguistici, Francesca Volentiera, del già presidente del Consiglio degli Studenti, Nicholas Radicchi, quindi dello studente di dottorato internazionale in mobilità presso l’Ateneo, Christos Grapas. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

