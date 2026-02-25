Unife incrementato di oltre 100 euro l’importo delle borse di dottorato di ricerca

Il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell’Università di Ferrara, riuniti in seduta comune mercoledì 25, hanno approvato all’unanimità una delibera per l’incremento di oltre 100 euro dell’importo delle borse di dottorato di ricerca presso l’Ateneo. Dal prossimo anno accademico, dunque, i nuovi dottorandi percepiranno 1300 euro netti al mese. Adi Ferrara, associazione di rappresentanza dei dottorandi e dottori di ricerca, accoglie con favore la decisione di Unife. Infatti, a partire dalla sua ricostituzione, avvenuta in aprile 2025, il miglioramento delle condizioni economiche e materiali della comunità dottorale e ricercatrice precaria di Ferrara ha rappresentato la rivendicazione principale dell’associazione. Le interlocuzioni con la governance universitaria hanno permesso di raggiungere questo risultato, che risponde all’appello e valorizza l’impegno di Adi sul territorio ferrarese. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Importo complessivo delle polizze di oltre 738mila euro, il Comune attiva le coperture assicurative per il 2026Il Comune ha attivato le coperture assicurative per il 2026, con un importo complessivo superiore a 738.

Dividendi 2026: calendario e importo dei dividendi FTSEMib da 100 euro a 1000 euro per azioneLunedì 18 maggio 2026 sarà il giorno in cui gli investitori azionari italiani scopriranno se riceveranno i dividendi delle società del FTSEMib.