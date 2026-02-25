Unicusano Avellino Basket supera Nocera | buoni segnali in amichevole

Al PalaDelMauro finisce 73-55 per i biancoverdi contro Power Basket Nocera. Positive le prestazioni dei nuovi innesti L’Unicusano Avellino Basket è scesa in campo questo pomeriggio alle 17.30 al PalaDelMauro, per un’amichevole contro la Power Basket Nocera guidata da coach Giampaolo Di Lorenzo, formazione militante in Serie B Nazionale. Un match utile per mantenere alta la concentrazione ed il ritmo partita in vista dei prossimi impegni di campionato, a cominciare dalla sfida in programma venerdì 6 marzo contro l’Urania Milano. L’incontro si è concluso con la vittoria dei biancoverdi per 73-55 (21-14; 22-14; 9-17; 21-10). Come da accordi tra le due società, il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto, permettendo agli staff tecnici di gestire al meglio rotazioni e situazioni di gioco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

