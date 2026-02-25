Le Aquilotte Under 19 femminile subiscono una sconfitta sorprendente dopo aver conquistato un vantaggio di quattro gol, a causa di un recupero imprevisto dello Spezia. La partita si conclude con un punteggio di 4-3, nonostante una prima parte dominata dalle padrone di casa. La squadra di Vallescrivia, che aveva aperto le marcature, si fa sorprendere nel finale, mettendo a rischio il risultato. La gara si chiude con un finale emozionante e un risultato da rimpiangere.

VALLESCRIVIA 3 SPEZIA 4 VALLESCRIVIA: Cino; Romeo L., Cattari; Pasi, Romeo G. (70’ Botchway), Breschi; Bricola, Giovinazzo, Mattioli (70’ Bisio), Sesta, Tomassetti. All. Tomassetti. SPEZIA: Vené; Maggiani (46’ Nacci), Caracciolo; Fazio, Rezzaghi, Ginesi; Artizzu (74’ Monti), Locci, Medici (46’ Lombardo), Capellini, Ferrari (74’ Gargiulo). (A disp. Tonazzini, Dodaj). All. Elsa. Arbitro: Massa di Genova Reti: 13’ Locci, 23’ Capellini, 37’ Locci, 42’ Medici, 55’, 73’ e 76’ Tomassetti. GENOVA – Lo Spezia resiste alla veemente rimonta del Vallescrivia e può continuare ad inseguire la vetta. Sembrava una partita già decisa nel primo tempo, chiuso dalle aquilotte con un vantaggio di quattro gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Under 19 femminile. Aquilotte a valanga sul Molassana. Tripletta di LocciNella trasferta di oggi, le Aquilotte di Franco Danuvola hanno messo in mostra tutta la loro forza, dominando il Molassana con un punteggio pesante.

Gol Bisseck, il tedesco beffa Leali con una conclusione velenosa: Inter in vantaggio col Genoa!L'Inter si trova in vantaggio contro il Genoa grazie a un gol di Gol Bisseck, che con una conclusione velenosa ha superato Leali.

Temi più discussi: UNDER 19 FEMMINILE. Aquilotte rischiano l’incredibile beffa dopo un vantaggio di quattro gol; Calcio under 17 femminile. Spezia fa la Superba e segna 6 gol. È un passo avanti verso la vetta; Giovanili: la Primavera a Catanzaro, tanti incroci tra liguri e Toscana.

CALCIO FEMMINILE UNDER 19. Cinquina delle Aquilotte sull’EntellaCHIAVARI – Lo Spezia mantiene la terza posizione vincendo, non senza difficoltà, sul campo dell’Entella, squadra in coda alla classifica. Locali avanti per prime con Parodi, lo Spezia con Locci, Nacci ... lanazione.it

Calcio Eccellenza e Under 19 femminile. Aquilotte gol a raffica. Due vittorie meritateLo Spezia resta solo al terzo posto nel campionato di Eccellenza grazie alla netta vittoria (5-0) al Ferdeghini sul ... msn.com

IL PUNTO DELLA DOMENICA – Vincono Under 15 e 16, brutto arresto per la 17 Forza aquilotti! NEL DETTAGLIO: https://www.sslazio.it/it/news/settore-giovanile/il-punto-della-domenica-vincono-under-15-e-16-brutto-arresto-per-la-17 - facebook.com facebook