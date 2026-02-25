Uncem presenta il rapporto montagne | tre appuntamenti in Abruzzo

Gli incontri saranno l'occasione per presentare il Rapporto Montagna Italia 2025 e per analizzare la nuova legge nazionale sulla Montagna proposta dal governo L'Uncem presenta il rapporto montagne con tre appuntamenti, nei prossimi giorni, in Abruzzo. Giovedì 26 e sabato 28 febbraio, l'unione nazionali comuni comunità enti montani con la presenza del presidente Marco Bussone, insieme al presidente Uncem Abruzzo Lorenzo Berardinetti e al vicepresidente vicario nazionale Luigi Fasciani, organizza i tre appuntamenti di analisi e dialogo sul futuro delle aree montane. Il primo si terrà giovedì 26 a Casoli, alle ore 15.30 nella sala consiliare del Municipio. Il secondo, sempre domani alle 21 a Celano, nell'Auditorium. Il terzo, sabato pomeriggio, 28 febbraio, alle 15.30 nella sala consiliare dell'Unione di Comuni, a Secinaro. Con Berardinetti e Fasciani saranno presenti anche Luca Lo Bianco, curatore del Rapporto Montagne Italia 2025, e Antonio Nicoletti, dirigente di Legambiente per i settori parchi, foreste, montagna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

L'Uncem Abruzzo invia un'ordinanza-tipo ai sindaci dopo la tragedia di Crans-Montana: "Le fiamme libere vanno vietate"Dopo la tragedia di Crans-Montana, l’Uncem Abruzzo invita i sindaci a rafforzare le misure di sicurezza.

Il Carnevale Castiglionese: l’antico rito dei Pulgenelle tra le montagne d’AbruzzoNel cuore delle montagne d’Abruzzo, a mille metri di quota, si svolge uno dei carnevali più autentici d’Italia.