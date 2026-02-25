Una nuova pizzeria è pronta ad aprire le porte | all' interno anche uno spazio bimbi protetto

A Ponte Nuovo sta per accendersi il forno della pizzeria “Al Villaggio”, una nuova apertura che vuole diventare molto più di un semplice posto dove mangiare la pizza: un locale accogliente e informale, pensato per ritrovare il piacere della convivialità. L’apertura è in programma per sabato 28 febbraio in via del Pino 102, a Ponte Nuovo, negli spazi della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo. Il locale si propone come "un punto di riferimento vicino a casa dove tornare con facilità per una cena tra amici, una serata in famiglia o anche solo per il gusto di una buona pizza preparata con ingredienti selezionati e lavorazioni curate". Proprio alle famiglie è dedicata un’attenzione speciale: all’interno dei locali è stato creato uno spazio bimbi protetto, dove i più piccoli possono giocare in sicurezza mentre i genitori si godono la serata, e all’esterno si aprono spazi con giochi e aree attrezzate che permettono ai bambini di muoversi liberamente all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

