Una grande Atalanta fa l’impresa e stende 4-1 il Borussia Dortmund | i nerazzurri volano agli ottavi di Champions

Un rigore di Samardzic a tempo scaduto regala il passaggio di turno alla Dea, che domina per larghi tratti il Borussia. Ora Arsenal o Bayern Monaco agli ottavi di finale L’Atalanta supera 4-1 il Borussia Dortmund e approda agli ottavi di Champions League. La squadra di Palladino assapora l’impresa poi si qualifica all’ultimo respiro grazie ad un rigore realizzato da Lazar Samardzic, quando era tutto pronto per i tempi supplementari.. Inizio a grandi ritmi della Dea, brava a recuperare lo svantaggio già nel primo tempo. Al 5’ sblocca il risultato Gianluca Scamacca. I nerazzurri fanno sempre la partita e impensieriscono in un paio di occasioni Kobel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

