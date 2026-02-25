Una giornata ecologica per ripulire le campagne da immondizia e inciviltà

Si terrà domenica 1 marzo, in contrada Donna Laura. È organizzata dall'Amministrazione comunale e Monteco, in collaborazione con l'associazione Retake di Grottaglie “Questa iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il senso di comunità e di responsabilità condivisa verso il nostro territorio - afferma Vanni Calò, assessore alle Politiche Ambientali di Francavilla Fontana - La tutela dell'ambiente non è soltanto un dovere istituzionale, ma un impegno collettivo che passa attraverso piccoli gesti concreti. Ogni rifiuto raccolto rappresenta un segnale di civiltà, rispetto e amore per la nostra città. Come assessorato alle Politiche Ambientali crediamo fortemente che momenti come questo siano fondamentali per sensibilizzare grandi e piccoli sull'importanza della cura degli spazi pubblici”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

