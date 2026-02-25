Un ventilatore una lampada a gas e rifiuti vari | il bosco trasformato in discarica

Un ventilatore, una lampada a gas, un copertone di una ruota e rifiuti di vario genere raccolti in 15 grandi sacchi. È il bilancio di quanto gli otto volontari dell’Oasi Lipu di Cesano Maderno hanno trovato all’interno dei boschi del parco delle Groane, nell’area tra via Groane e via Stelvio, lo scorso sabato 14 febbraio. “È un’operazione che ripetiamo da ogni anno - afferma la presidente dell’Associazione Alessia Cacace - e sistematicamente, ogni volta, ritroviamo chili di rifiuti abbandonati”. Gli otto volontari hanno trovato di tutto da sacchetti con rifiuti di vario tipo probabilmente lanciati dalle auto in corsa, a un ventilatore. La scelta di operare in questo periodo non è casuale: la vegetazione non rigogliosa permette infatti di meglio vedere i rifiuti. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche:

L'ingresso trasformato in una discarica: davanti al cancello una montagna di gomme

L'ingresso del Monumento Naturale la Selva di Paliano trasformato in una discarica e "dormitorio" per tir