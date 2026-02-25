Un Sanremo all' albanese

C'è un festival nazionalpopolare che da ieri allieta la sinistra italiana. Si svolge in Albania. Vi partecipano un centinaio di clandestini che attendono, fuori dai nostri confini, di conoscere la classifica finale dei Paesi in cui verranno rimpatriati. E così, mentre nella Liguria sanremese Carlo Conti inaugura la settimana italiana per eccellenza, i compagni anti-Meloni di rientro dall'ennesima missione in Albania per denunciare lo sperpero di soldi e poliziotti del governo italiano nel famoso centro semideserto oltre Adriatico, quello che i giudici hanno boicottato con sentenza ogni volta che ci portavamo un clandestino, si sono trovati di fronte al vero spettacolo. Grazie alla «maggioranza Giorgia», cioè quella di centrodestra a Bruxelles, che tiene in piedi l'Unione ormai senza visione, è stata votata (finalmente) la lista dei Paesi sicuri. E come per magia si scopre che erano proprio i tribunali a svuotare il Cpr, visto che in pochi giorni il centro già non basta a contenere tutti gli ospiti in transito verso i nostri lidi senza permessi o titoli per entrare in Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Domenica In: Rocío Muñoz Morales e Antonio Albanese, nuova coppia per rivivere l’eco di Sanremo e l’intrattenimento.La domenica in casa Rai si prepara a un nuovo modo di intrattenere gli spettatori.

Sarà Sanremo: al Teatro del Casinò di Sanremo, domenica 14 dicembre, la nuova sfida dei sei finalisti di Sanremo Giovani per un posto all'AristonDomenica 14 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo si svolgerà la sfida finale di Sanremo Giovani, con sei finalisti pronti a conquistare un posto all'Ariston.

Bumper Sanremo 2026

Temi più discussi: Francesca Albanese, il caso ora spacca l'Onu. E la Francia congela la risoluzione per le dimissioni: Se si votasse, non passerebbe; La Radio Televisione Albanese trasmetterà Sanremo 2026; Sanremo 2026, Ermal Meta chi è: le tre figlie e la quasi squalifica con Moro. Testo e significato del brano 'Stella stellina'; Sanremo, il ritorno di Ermal Meta: dove vive, età, la vittoria al Festival 2018, gli amori e l'infanzia difficilissima.

Un Sanremo all'albaneseI compagni, che fino a ieri sbeffeggiavano le stanze vuote, oggi lamentano il sovraffollamento ... ilgiornale.it

Sanremo, il ritorno di Ermal Meta: dove vive, età, la vittoria al Festival 2018, gli amori e l'infanzia difficilissimaErmal Meta è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano, nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania, e ... msn.com

È’ arrivato un nuovo volantino Eurospin! Tutte le offerte le trovi nel punto vendita di Spezzano Albanese - SPECIALE FESTIVAL DI SANREMO - dal 12 al 22 febbraio 2026* - facebook.com facebook

#Albania: RTSH to Broadcast Festival di Sanremo 2026 x.com