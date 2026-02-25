Spesso, per raccontare il presente, conviene spostare l’orologio in avanti. La distopia, quando funziona, è un dispositivo ottico: deforma quel tanto che basta per mettere a fuoco meglio. È il caso di Meccanica Argentina di Alessandro Trionfetti (Progetto Cultura editore, pp. 110, euro 13), romanzo breve e nervoso che, pur ambientato nel 2046, intercetta con precisione le faglie dell’Argentina di oggi. Lo scorso 20 febbraio la Camera dei deputati ha approvato la riforma del lavoro promossa dal governo di Javier Milei: tra i provvedimenti, l’estensione della giornata lavorativa fino a dodici ore. Nel paese sono esplose proteste e scioperi, in una mobilitazione che richiama alla memoria stagioni di conflitto mai davvero archiviate. È in questo clima che il libro di Trionfetti trova un’eco imprevista. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un popolo che si organizza e quell’eco imprevista

Leggi anche:

Dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco: al via la maratona globale “Eco Eco Eco”

I ricci, il Mondiale '78 e quell'abrazo... i 70 anni di Tarantini, calciatore del popolo

Temi più discussi: L'arcivescovo Caiazzo alla Messa per l'anniversario della fraternità di Cl: L'obbedienza, il segno concreto di un popolo che si fida -; Ma la speranza, dice Dio, è ciò che mi stupisce; Un popolo di santi navigatori e giallisti; Scudo democratico Non può esserci spazio per chi vuole portare nel mondo il disordine globale, dice Pina Picierno.

Un popolo di santi navigatori e giallistiOggi tocca chiedersi perché tra i bestseller trionfano gli intrecci gialli. In realtà è dagli anni 90, area Camilleri-Lucarelli-Telefono Giallo, che il poliziesco ha un pubblico crescente, un genere c ... corriere.it

LETTURE/ Don Giussani, il dono di un popolo che si riscopre amato dal MisteroNell’anniversario della nascita di Luigi Giussani (15 ottobre 1922) è commovente sentire il suo carisma attraverso i testi della liturgia ambrosiana che egli ha sempre amato e commentato con passione. ilsussidiario.net

Organizza Potere al Popolo - facebook.com facebook

ICE IS NOT WELCOME! Oggi abbiamo organizzato un flash mob davanti l’ambasciata #USA con fischietti, cartelli e bandiere contro la presenza dell’Ice ai giochi di Milano-Cortina. Siamo andati davanti l’ambasciata Usa anche per esprimere vicinanza e amici x.com