Un elicottero per blindare la rupe di Verucchio | via al cantiere da 300mila euro

A Verucchio sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della rupe e per il ripristino della scalinata che dal parco IX Martiri conduce alla malatestiana Rocca del Sasso.Il cantiere è stato avviato lunedì 23 febbraio e si prevede che le opere saranno completate entro 90 giorni. Il costo complessivo si aggira sui 300mila euro, finanziati dallo Stato attraverso la legge “Medie opere” 14518 arti. 1 comma 139. I lavori sono stati affidati alla ditta Tecnoline di Cagliari, specializzata in questo genere di interventi su rupi scoscese, con la direzione dell’ingegner Emanuele Giacobbi. Sarà utilizzato anche un elicottero, che servirà per il trasporto e la messa in opera delle reti di protezione a evitare la caduta massi. Dei velivoli erano stati già impiegati da Regione e Protezione civile anche nel 2021, per un primo intervento in emergenza a seguito della caduta di alcune pietre. Ora è stato avviato l’intervento definitivo che farà tornare fruibile il camminamento realizzato tra il 1975 e il 1980, durante la prima legislatura del sindaco Vinicio Fantini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

