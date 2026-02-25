Un contenitore di plastica, non sigillato, simile a quelli comunemente utilizzati per trasportare bevande al mare. Sarebbe stato questo il box impiegato per trasferire il cuore destinato a Domenico, il bambino di due anni deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo l’impianto dell’organo risultato danneggiato. Le immagini del contenitore, mostrate nei giorni scorsi, hanno alimentato lo sconcerto. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni investigative, all’interno del box sarebbe stato collocato anche ghiaccio secco, capace di raggiungere temperature di circa -80 gradi, ben inferiori ai -4 del ghiaccio tradizionale utilizzato per la conservazione standard degli organi. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Un cuore in un box da mare: il trasporto che scuote l’inchiesta sulla morte di Domenico

