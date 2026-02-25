Un brindisi lungo tutta Italia | 38 vignaioli per la nuova edizione di Cantine in Città
Sabato 28 febbraio torna alle Artificerie Almagià la manifestazione “Cantine in Città”. Dalle 12 alle 19 si potranno quindi assaggiare i vini di 38 vignaioli provenienti dalla Romagna e dal resto d’Italia. L’organizzazione sottolinea che il parco dei partecipanti è rinnovato per oltre due terzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
