Umberto Curi rilegge Edipo Re per la rassegna Fuoriserie del Goldoni
La rassegna dei Fuoriserie del Teatro Goldoni entra nel vivo con un appuntamento dedicato a “pensare a teatro”. Mercoledì 4 marzo, alle ore 19.00, il filosofo Umberto Curi arriva a Venezia per rileggere Sofocle in data unica con Edipo Re. Lo spettacolo è una produzione del Teatro Stabile del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Toni Servillo apre la rassegna dei "Fuoriserie" al teatro VerdiToni Servillo apre la rassegna dei Fuoriserie con un monologo rivoluzionario sull'importanza della cultura greca che abbiamo dimenticatoQuando e...