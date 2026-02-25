Ultim’ora Anguissa | novità sul centrocampista in vista del Verona

Sabato pomeriggio il Napoli scenderà in campo al Bentegodi contro un Verona ostico. Già all’andata i gialloblu hanno strappato un pesante punto al Maradona, complicando i piani scudetto della banda di Conte. Ma ora il tecnico azzurro pensa solo al futuro e al match in programma tra tre giorni, con un’importante novità. Frank Zambo Anguissa infatti potrebbe ritornare a disposizione. Conte convoca il camerunense? Il punto e il piano B. Non si vede in campo dai 90 minuti di Bologna e la sua assenza ha pesato tanto per il centrocampo di Conte. Una condizione fisica che il 99 azzurro non riesce a ritrovare, con continui stop improvvisi che allungano sempre di più i tempi di recupero. Frank Zambo Anguissa esulta dopo una rete in campionato al Lecce Ma questo ormai lo si può allegare al passato, visto che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Anguissa è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta seriamente alla convocazione contro il Verona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

