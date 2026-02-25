Uk Eta per entrare in Regno Unito via all’obbligo dal 25 febbraio | come si ottiene il visto

A partire da oggi 25 febbraio 2026, chi vuole recarsi nel Regno Unito dall’Italia dovrà munirsi dell’ Eta, l’Electronic travel authorization. Si tratta di un permesso che può essere ottenuto interamente online, il più delle volte in pochi minuti, ma ha un costo e, per sicurezza, è consigliato avviare le procedure almeno tre giorni prima del proprio viaggio. L’Eta rimane valida per anni ma dovrà essere sempre associata al passaporto, ormai necessario per entrare nel Regno Unito da quando Londra è uscita dall’ Unione europea. Vale solo per chi vuole viaggiare per turismo. I procedimenti per l’immigrazione per ragioni di studio o di lavoro sono molto più complessi. Cos’è l’Eta e perché il Regno Unito l’ha introdotta. Eta sta per Electronic travel authorization, autorizzazione di viaggio elettronica, ed è di fatto un visto turistico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

