Ugl Agroalimentare Stefanìa segretario

Ad Ascoli è stata ufficializzata la riapertura della segreteria provinciale dell’Ugl Agroalimentare, un passaggio significativo per rafforzare la presenza sindacale sul territorio e offrire un punto di riferimento stabile ai lavoratori del settore agricolo e alimentare. La guida della segreteria è stata affidata a Michael Stefanìa su incarico diretto del segretario nazionale di comparto, Paolo Mattei, che ha voluto puntare su una figura con una solida esperienza maturata sul campo. Stefanìa è infatti già noto nel comparto: per cinque anni e mezzo ha ricoperto il ruolo di Rsu all’interno dell’azienda Sabelli, acquisendo una conoscenza approfondita delle dinamiche lavorative e della rappresentanza sindacale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

