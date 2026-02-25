UE retromarcia su norme per la sostenibilità nella filiera della moda

Dopo pressioni da parte di imprese e governi (come Stati Uniti e Qatar), i Paesi dell’Unione europea hanno ufficialmente allentato le norme che impongono alle imprese di affrontare i rischi ambientali e quelli relativi ai diritti umani nelle loro catene di fornitura. UE allenta norme sulla sostenibilità della moda. Infatti gli stessi ministri dell’UE, durante una riunione nella sede, hanno deciso di cambiare le norme che riguardano tantissime imprese attualmente soggette. Infatti, i governi dell’UE e il Parlamento europeo hanno negoziato gli emendamenti già lo scorso anno, non senza critiche. Per questo alcuni settori sostenevano che la burocrazia e la rigida regolamentazione dell’UE avrebbero potuto ostacolare la competitività rispetto ai rivali stranieri. Norme più blande hanno, invece, creato disapprovazione degli ambientalisti e di alcuni investitori, che sostengono che in questo modo sarà più difficile individuare le imprese realmente sostenibili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

