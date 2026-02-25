Ue-India | accordi di partnership globale e di libero scambio

TESTO di Luigi Di Marco, Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile -pubblicato il 3 febbraio 2026 l 27 gennaio la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Ant ónio Costa si sono recati a New Delhi al vertice con il presidente indiano Narendra Modi, assumendo una comune agenda per la partnership strategica tra l’Ue e l’India e un accordo di libero scambio. Von der Leyen ha esaltato nella sua dichiarazione il valore dell’accordo: l’U e e l’India fanno la storia oggi, approfondendo il partenariato tra le più grandi democrazie del mondo. Abbiamo creato una zona di libero scambio di 2 miliardi di persone, con entrambe le parti destinate a guadagnare economicamente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

