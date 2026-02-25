UE | flessibilità per 600mila imprese addio al 100% di riutilizzo

La Commissione europea ha deciso di esentare oltre 600mila imprese logistiche dall’obbligo del 100% di riuso per fasce e film su pallet, una misura che riguarda operazioni interne alle aziende e tra operatori economici nello stesso Stato membro. La decisione, adottata oggi, rappresenta la prima applicazione dell’atto delegato sul packaging, inserendosi nel quadro del Regolamento (UE) 202540 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrato in vigore l’11 febbraio 2025. L’esenzione riguarda specificamente i film estensibili e le reggette utilizzati per stabilizzare le merci sui pallet, eliminando l’obbligo di riuso totale per questi elementi. L’obiettivo generale del regolamento rimane invariato: almeno il 40% degli imballaggi per il trasporto utilizzati in un anno deve essere costituito da imballaggi riutilizzabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

