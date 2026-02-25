Udinese si ferma Solet | tempi di recupero di due settimane può rientrare con la Juve

"Solet in settimana aveva avuto un fastidio, ma si sentiva pronto per giocare. La ricaduta è stata inaspettata. Speriamo che ritorni il prima possibile". Così Runjaic, al termine di Bologna-Udinese, ha commentato il precoce forfait del suo difensore, costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Dall'Ara dopo soli dieci minuti di gara. Un'improvvisa brutta notizia, che ha trovato triste riscontro anche negli esami strumentali a cui si è sottoposto in giornata il difensore: distrazione al muscolo pettineo dell'adduttore. Come fa sapere la società tramite nota ufficiale "il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà a disposizione nel giro di un paio di settimane". Il classe 2000 salterà quindi le prossime sfide di Serie A contro Fiorentina e Atalanta e proverà a rientrare per il match casalingo di metà marzo con la Juventus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

