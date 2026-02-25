Ucraina-Russia 2022-2026 | le vere lezioni strategiche della guerra

Proprio ieri, 24 febbraio, si è ricordato l’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Sono quindi ormai 4 anni di combattimenti che ci offrono vari spunti di riflessione a livello politico e strategico. Il primo punto che va indubbiamente ricordato per capire le ragioni profonde del conflitto e non solo quelle più recenti è sottolineare che sulle responsabilità russe nell’invasione non vi possono essere dubbi, ma che le frizioni tra Stati Uniti e Russia (perché è questo il livello di analisi da prendere in considerazione per comprendere il conflitto) sulla questione dell’Ucraina hanno radici ben più lontane e profonde. Trovano, infatti, origine nella fine della guerra fredda e nell’ampliamento verso Est della NATO e quindi dell’influenza americana in una zona ritenuta da Mosca di propria pertinenza geopolitica. L’avvertimento (inascoltato) di George Kennan. Già negli anni Novanta uno dei massimi esponenti della diplomazia americana e l’ideatore della dottrina del containment contro l’Unione Sovietica all’inizio della contrapposizione trai blocchi, George Kennan, avvisava del rischio che l’espansione verso Est della NATO avrebbe potuto portare a un conflitto con Mosca. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ucraina 2022-2026 – Il costo della guerra: l’Ucraina tra ricostruzione e futuro dell’economiaIl conflitto in Ucraina ha causato danni economici stimati in almeno 588 miliardi di dollari, secondo la Banca Mondiale.

Russia 2022-2026 – L’economia di guerra alla prova della veritàIl governo russo ha avviato una vasta riorganizzazione economica per sostenere lo sforzo bellico, influenzando settori come quello energetico e industriale.

Ucraina Ordina Evacuazioni per Timore di Offensiva Russa 2026

