Ucraina passa la fiducia sul Dl aiuti No delle opposizioni compreso Calenda

Passa in via definitiva il decreto aiuti all’Ucraina, che conta sia gli aiuti militari sia quelli civili (ma l’uscita dalla Lega del partito Futuro Nazionale di Vannacci ha reso meno teso il passaggio). I sì sono stati 106, 57 i contrari e due gli astenuti. La critica dell’opposizione. Visto che il voto del Senato non consente di dividere la fiducia dal voto sul provvedimento, come invece avviene alla Camera, tutte le opposizioni, compresa Azione di Carlo Calenda, molto schierato a favore di Kiev, hanno votato No. Avete scelto la fiducia «per coprire le vostre differenze e difficoltà», ha detto Alessandro Alfieri del Pd. Ma discorso analogo è arrivato da Enrico Borghi, di Italia Viva: «Grazie al governo ci troviamo nella singolare condizione di condividere il merito del decreto e di essere contrari alla fiducia all’esecutivo. Se si fosse lasciato libero il Parlamento, come già capitato alla Camera, avremmo votato a favore della conversione del decreto Ucraina». 🔗 Leggi su Open.online

