Un'organizzazione ha donato 4.000 euro per acquistare generatori di energia in Ucraina, a causa delle continue interruzioni della corrente causate dai bombardamenti. La somma aiuta a garantire l'accesso all'elettricità in zone colpite e a sostenere la resistenza delle comunità locali. Le donazioni arrivano in un momento in cui molte famiglie devono affrontare emergenze quotidiane per mantenere i servizi di base. La donazione rafforza gli sforzi per migliorare le condizioni di vita nelle aree più colpite.

"La vostra lotta è la nostra. È la nuova Resistenza europea di chi crede che gli esseri umani abbiano il diritto di vivere liberi e di scegliere il proprio futuro, di non vedersi portare via terra e vita con la forza delle armi. Cisl è con voi, amici ucraini, e continuerà ad esserlo". Con queste parole Rosamaria Papaleo (nella foto), leader di Cisl Emilia Centrale, rende omaggio a tutta la Comunità ucraina di Modena, alla vigilia della manifestazione di oggi pomeriggio in piazza Mazzini, a favore della quale l’impegno del sindacato di Palazzo Europa non si è mai fermato da quel 24 febbraio del 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Padel e solidarietà, donati oltre 4mila euro all'Ail di RavennaIl Ravenna Padel Center ha partecipato alla campagna di raccolta fondi

Ucraina al 4° anno di guerra. Situazione drammatica, Kiev alimentata con generatoriLa guerra in Ucraina ha raggiunto il suo quarto anno, e la causa principale è l’invasione russa.

Argomenti discussi: Ucraina, donati 4mila euro per i generatori di energia; Cisl dalla parte dell’Ucraina: donati 4.000 euro per l’acquisto di generatori.

Quarto anniversario dell’invasione dell’Ucraina, la Cisl dona 4mila euroREGGIO EMILIA – La vostra lotta è la nostra. E’ la nuova Resistenza europea di chi crede che gli esseri umani abbiano il diritto di vivere liberi e di scegliere il proprio futuro, di non vedersi port ... reggionline.com

Cisl Emilia Centrale dalla parte dell’Ucraina: donati 4.000 euro per l’acquisto di generatoriLa vostra lotta è la nostra. E’ la nuova Resistenza europea di chi crede che gli esseri umani abbiano il diritto di vivere liberi e di scegliere il proprio futuro, di non vedersi portare via terra e ... sassuolo2000.it