Uccise senzatetto ex assessore condannato | come si è passati dall’eccesso colposo di legittima difesa all’omicidio volontario

Massimo Adriatici ha ucciso un senzatetto, e la causa è il suo intervento con una pistola in una lite notturna. Durante il controllo, l’ex assessore leghista ha sparato al 39enne marocchino, causando la morte di quest’ultimo. Inizialmente accusato di eccesso colposo di legittima difesa, il procedimento ha portato alla sua condanna per omicidio volontario. La sentenza è arrivata dopo un lungo processo, che ha messo in discussione le sue responsabilità in quella notte.

Voghera, 25 febbraio 2026 – Omicidio volontario, infine. Dopo un articolato iter giudiziario, che aveva inizialmente visto l’imputato accusato di eccesso colposo di legittima difesa, è per questo reato che ieri è stato condannato a 12 anni di carcere Massimo Adriatici, 51enne avvocato ed ex assessore leghista alla Sicurezza del comune di Voghera, per aver ucciso con un colpo di pistola il 39enne marocchino Youns El Boussetaoui, il 20 luglio 2021, nella città in provincia di Pavia. Le reazioni. Nella sentenza, il giudice Luigi Riganti ha disposto anche una provvisionale di 380mila euro per i familiari della parte offes a: 90mila a testa per i genitori e 50mila ciascuno per i due fratelli e le due sorelle della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

