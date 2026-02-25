US Avellino il programma degli allenamenti
L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti della prossima settimana. La squadra si allenerà nei seguenti orari:Mercoledì 25 febbraio: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte aperte in Tribuna Montevergine);Giovedì 26 febbraio: allenamento mattutino alle ore 11:00 (porte. 🔗 Leggi su Today.it
Differenziato per Simic, al via la vendita dei mini abbonamenti
Ballardini Avellino, ora è UFFICIALE | E’ lui il nuovo tecnico dei biancoverdi. Il comunicato del clubBallardini Avellino, è lui il nuovo tecnico dei campani. Vi proponiamo di seguito il comunicato ufficiale preso direttamente dal sito dei lupi. Traghetterà ... news-sports.it
U.S. Avellino, ore decisive per la scelta del nuovo allenatore: favorito PagliucaIl tecnico toscano, negli ultimi due anni alla Juve Stabia, ha superato Fabio Caserta, anch’egli gradito al club biancoverde ... today.it
Ai box Favilli e Izzo che proseguono il programma di recupero #Avellino - facebook.com facebook