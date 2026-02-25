Tuttosport – Hanno meritato di passare il turno

Il commento sui social nasce dalla partita in cui la squadra ha affrontato un avversario molto compatto e ben organizzato, che ha adottato un blocco basso per difendersi. La causa principale di questa discussione è la strategia difensiva adottata dall’altra squadra, che ha limitato le occasioni offensive. I tifosi ritengono che i loro giocatori abbiano dato il massimo, ma il risultato finale non ha premiato gli sforzi. La partita ha lasciato molte opinioni aperte tra gli appassionati.

2026-02-25 00:47:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: MILANO – “ Abbiamo provato in tutti i modi, contro una squadra molto ben organizzata col blocco basso. Non riuscire a sbloccare gli ha creato un comfort mentale nel fare certe cose, ai ragazzi non ho niente da rimproverare perché hanno cercato in tutti i modi di farcela con tutte le nostre energie. Nel secondo tempo sono riusciti a creare qualcosa facendoci due gol, c’è tanta amarezza purtroppo oggi abbiamo affrontato una squadra con molta più energia della nostra e dobbiamo fargli i complimenti perché è una squadra che merita di passare il turno “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Carbone, mister Primavera: “I ragazzi hanno meritato il passaggio del turno”L’Inter Primavera ha ottenuto una vittoria storica nella Youth League, superando il Liverpool per 5-0 e assicurandosi il passaggio del turno.

Canzi: «Oggi contava il risultato. Ma per passare il turno dovremo fare meglio di così»Dopo la vittoria contro il Napoli in Coppa Italia, Mister Canzi ha commentato l’andamento della partita.

Temi più discussi: Chivu: Dato tutto quello che avevamo, tanta amarezza. Poi ammette: Hanno meritato di passare il turno; Champions: Barella, c'è delusione ma il Bodo ha meritato di andare avanti; Inter-Bodo/Glimt, diretta Champions League: risultato in tempo reale, Chivu in missione rimonta; Onestà Chivu: Hanno meritato loro, bravi.

Chivu: Dato tutto quello che avevamo, tanta amarezza. Poi ammette: Hanno meritato di passare il turnoIl tecnico dell'Inter commenta la debacle nerazzurra contro il Bodo Glimt, costata l'eliminazione dalla Champions: Difficile contro una squadra che ha giocato 4 partite in 2 mesi... ... tuttosport.com

Anche Pulisic sulla via del ritorno, Tuttosport titola: A Pisa va in panchinaI giorni di riposo obbligati dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, hanno portato i loro frutti per il Milan. Come riportato anche da MilanNews.it ieri ... milannews.it

Chivu su complimenta con il Bodo e rende le armi: "HANNO MERITATO" Queste le parole del tecnico dell'Inter, che ha ammesso la poca competitività dei nerazzurri di questa sera pur non rimproverando nulla ai propri ragazzi COSA NE PENSATE #I facebook