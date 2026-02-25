Tutto per Amore al Teatro dei Contrari

Gentili,con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione il nostro prossimo Spettacolo teatrale "Tutto per amore", in scena presso il "Teatro dei Contrari" in Viale dei Quattro Venti, 38 - Roma (Zona Monteverde) sabato 28 febbraio 2026 - ore 21:00 e domenica 1 marzo 2026 - ore 18:00.L'evento si svolgerà come iniziativa riservata ai soci del suddetto Teatro, sarà comunque possibile associarsi direttamente in loco, poco prima dell'inizio dello spettacolo, con un contributo simbolico da aggiungere all'importo del biglietto, così da permettere l'accesso a nuovi soci.Crediamo fortemente nel valore del teatro come strumento culturale e sociale, e saremmo lieti se voleste dare spazio a questa iniziativa attraverso la modalità che ritenete più opportuna. 🔗 Leggi su Romatoday.it

