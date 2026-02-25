Tutto l’amore di Sanremo | matrimoni in vista nuove coppie e cuori spezzati tra i 30 big in gara

Il Festival di Sanremo 2026 - si sa - non è fatto solo di note e classifiche, ma anche quest'anno si conferma una lente d'ingrandimento sulla vita privata degli artisti. Tra chi ha scelto il palco per ufficializzare un amore appena nato, chi festeggia traguardi di vita inossidabili e chi, invece, trasforma il dolore di una rottura in una ballata da brividi, siamo pronti a svelarvi tutti i segreti dei big in gara. Scopriamo di più della vita sentimentale dei cantanti, dai matrimoni già fissati ai single che hanno scelto di bastarsi. Per queste coppie il 2026 non è solo l'anno della musica, ma quello dei grandi traguardi personali. Tommaso Paradiso, l'eterno romantico della scena pop italiana, si appresta a vivere un giugno indimenticabile: dopo l'emozione di diventare papà della piccola Anna nel 2025, l'ex frontman dei Thegiornalisti è pronto a convolare a nozze con la sua storica compagna Carolina Sansoni, definita da lui stesso il suo "stabilizzatore d'umore". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Con chi stanno i cantanti in gara a Sanremo 2026: nozze, fidanzamenti ufficiali, famiglie, cuori spezzati e nuovi amoriChiello, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Levante sono coinvolti in relazioni che attirano l’attenzione durante il Festival di Sanremo 2026.

Festival di Sanremo 2026, ecco i titoli e la presentazione dei 30 Big in gara. Angelica Bove e Nicolò Filippucci promossi tra le Nuove ProposteIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con la presentazione dei 30 Big in gara e delle Nuove Proposte.

Temi più discussi: A Savignano la presentazione del libro Asia. Tutto l’amore che resta -; Sal Da Vinci: All'Ariston canto l’amore eterno; L'amore di creta; Tutto l’amore per Vale: Uno spettacolo per lei.

Poesia d’amore di Salvatore Quasimodo, con chi si ama si può affrontare tuttoScopri i meravigliosi versi di Poesia d’amore di Salvatore Quasimodo che racconta la forza di affrontare tutto quando si è accanto a chi si ama. libreriamo.it

Che cos’è l’amore? In occasione di San Valentino ecco cinque libri per spiegare ai più piccoli l’emozione più forte di tutteI piccoli della scuola primaria di Lauropoli ci insegnano cos'è l'amore e una lista di libri perfetti per San Valentino ... ilfattoquotidiano.it

Grazie per tutto l’amore, mi è arrivato tutto. #stellastellina #Sanremo2026 x.com

... - Luigi Costantino - L'amore, la poesia, e tutto il resto. - facebook.com facebook