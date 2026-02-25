tutto il grande volley europeo rimane su dazn fino al 2029

Dazn ha confermato i diritti per trasmettere il grande volley europeo fino al 2029, confermando l’interesse per lo sport. La decisione deriva dalla volontà di mantenere alta l’attenzione sui principali eventi continentali, tra cui la Cev Champions League e gli Europei maschili e femminili delle prossime due edizioni. La piattaforma continuerà a offrire partite di alto livello, coinvolgendo milioni di appassionati in tutta Europa.

La pallavolo europea continua a dominare la scena su Dazn. Il broadcaster rafforza il proprio ruolo come punto di riferimento per tutti i tifosi del grande volley, rinnovando i diritti di trasmissione della Cev Champions League maschile e femminile per altre tre stagioni (fino al 2029) e acquisendo i diritti delle prossime due edizioni degli Europei maschili e femminili in programma nel 2026 e nel 2028, grazie all'accordo concluso con Infront, exclusive media rights distribution partner and service provider Cev. L’intesa raggiunta riconferma la centralità di Dazn nel panorama della pallavolo internazionale: "La pallavolo europea è su Dazn dal 2018. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

CEV Champions League ed Europei volley su DAZN fino al 2029DAZN ha rinnovato i diritti della CEV Champions League fino al 2029 e ha acquisito anche gli Europei di volley del 2026 e 2028, rafforzando così la sua offerta nel settore multisport.

Volley su fino al 2029: tutti i diritti acquisiti e rinnovatiDaZN ha rinnovato i diritti per la trasmissione della pallavolo europea fino al 2029, rafforzando la sua presenza nel settore.

