A Sanremo ormai Achille Lauro è di casa. Giusto per darvi un’idea, dal 2019 a oggi Lauro è salito sul palco dell’Ariston sei volte: quattro come cantante in gara e due come ospite speciale. Per Sanremo 2026, Achille Lauro ha scelto di provare una nuova esperienza, affiancando Carlo Conti sul palco nell’inedita veste di co-conduttore. «Sanremo per me è un luogo simbolico, è dove ho rischiato di più, dove mi sono messo davvero a nudo e dove ho trovato un’identità solida. Non lo vivo come una comfort zone, ma come un rito: ogni volta torno per dire qualcosa di vero. Se oggi sembra ed è una seconda casa, è perché qui ho lasciato pezzi importanti del mio percorso», ci ha raccontato Lauro poche ore prima della seconda serata di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tutti i segreti dei look di Achille Lauro a Sanremo 2026

Achille Lauro a Sanremo 2026Carlo Conti lo aveva anticipato: con lui al Festival di Sanremo 2026 non ci sarà soltanto Laura Pausini ma co-conduttori e/o co-conduttrici...

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo co-conduttori. Ecco l’ordine di uscita dei 15 cantanti

Temi più discussi: Tutti i segreti della comunicazione social di FdI; Fratelli d’Italia tra grandi numeri e consenso: ecco tutti i segreti della comunicazione social; Lipgloss azzurro: il trend trucco labbra 2026 da non perdere; Tutti i segreti del veicolo elettrico economico di Ford.

Tutti segreti dei Drg. Un manuale per classificare gli interventi chirurgiciLo hanno scritto Marino Nonis ed Enrico Rosati per orientarsi nell'universo dei Diagnosis Related Groups. Ce ne racconta obiettivi e finalità uno degli autori, Nonis, direttore sanitario dell'Ospedale ... quotidianosanita.it

Vi svelo tutti i segreti dei cani, per far amare gli animali ai bambiniIo sono un medico veterinario comportamentalista, e vivo e lavoro in una grande città. La mia professione è, in sintesi, diagnosticare e impostare una terapia per i problemi comportamentali del cane. repubblica.it

Sul palco di questa sera Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. - facebook.com facebook

#AchilleLauro accolto da un caloroso applauso, Conti: "Non sono stato un incosciente anziano a invitarlo" #sanremo2026 x.com