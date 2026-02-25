tutti i possibili fidanzati di aurora leone ma lei protegge la sua sfera privata

Aurora Leone, nata nel 1999, ha attirato l'attenzione dopo aver condiviso sui social che sta cercando di mantenere privata la sua vita sentimentale. La sua popolarità cresce grazie alle apparizioni in programmi televisivi e alle sue performance con il collettivo The Jackal. Recentemente, ha pubblicato un post in cui scherza sui possibili fidanzati, proteggendo con attenzione la sua sfera privata. La sua scelta di non svelare troppo suscita curiosità tra i fan.

Classe 1999, Aurora Leone è una delle comiche più amate della scena italiana; è nota soprattutto per la sua presenza nel collettivo The Jackal e per la sua partecipazione a diversi programmi di successo come Italia’s Got Talent e Pechino Express. Nonostante il carattere esuberante, ha scelto di tenere per sé la sua vita sentimentale, nascondendo al suo pubblico eventuali fidanzati. I presunti fidanzati di Aurora Leone. Nel corso degli anni, le sono stati attribuiti diversi flirt, primo tra tutti con Lorenzo Tronconi, concorrente come lei a Italia’s Got Talent. Durante lo show, ma anche dopo, si è spesso parlato di una possibile liaison tra i due, ma nessuno dei diretti interessati ha mai confermato o smentito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Aurora Leone al DopoFestival di Sanremo 2026, dal sorriso dei The Jackal all'ironia sul palco Aurora Leone sarà una delle voci protagoniste della 76ª edizione del Festival di Sanremo, partecipando al DopoFestival, lo spazio dedicato all'approfondimento e - facebook.com facebook

Dopo il Festival c'è il DopoFestival con @NicoSavi! Con Federico Basso, Aurora Leone e il maestro Cremonesi! #Sanremo2026! x.com