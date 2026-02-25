Tutte le volte che vedo Sanremo mi chiedo | ‘Ma cosa cazzacc** presentano i Jalisse per non essere presi? Can Yaman chiamato per separare Conti e Pausini in caso di rissa | i post più ironici su X

Il Festival non offre molti spunti sul palco? Ci pensano - come ogni anno - gli utenti di X Per ‘andare liscio’, il Festival di Sanremo va liscio. Troppo. Un flusso di canzoni con pochissimo spettacolo a ‘spezzare’, qualcuno direbbe una playlist visiva. Ma su X, come ogni anno, sono i commentatori a rendere frizzantina l’atmosfera e così basta fare una carrellata dei commenti più ironici per trovare un po’ di verve, anche dentro questo Sanremo: “Tutte le volte che vedo Sanremo mi chiedo: ‘Ma cosa cazzaccio presentano i Jalisse per non essere presi?”, si legge. Non è il solo post che fa riferimento alla qualità delle canzoni in gara, anzi. Certo, è bene ricordare che al primo ascolto è spesso complesso giudicare un brano, soprattutto in questo ritmo diabolico tenuto da Carlo Conti. Tutte le volte che vedo Sanremo mi chiedo: “Ma cosa cazzaccio presentano i @Jalisseofficial per non essere presi?”#Sanremo2026 “Scusate ma il pezzo più orecchiabile di tutto il Festival l’ha portato Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, da Laura Pausini a Pilar Fogliati tutte le donne che affiancheranno Carlo ContiLaura Pausini e Pilar Fogliati saranno le donne che affiancheranno Carlo Conti a Sanremo 2026, perché la produzione ha deciso di coinvolgerle per portare freschezza alla conduzione.

Sanremo 2026, Laura Pausini: “Ogni volta che vedo l’insegna Sanremo ho pronto il Lexotan”. Carlo Conti: “Meloni? Era fantascienza. Se compra il biglietto è libera di venire”Laura Pausini rivela che ogni volta che vede l’insegna di Sanremo, si sente subito nervosa e prende il Lexotan.

Can Yaman, promosso o bocciato a Sanremo 2026 Era la prima volta per lui, ma ha dimostrato di essere all’altezza del palcoscenico più prestigioso dello spettacolo italiano, dopo il grande successo ottenuto con Sandokan su Rai 1. Che voto dareste all’at - facebook.com facebook

Sanremo, gli ascolti (in discesa) e il paragone con Amadeus: da Fiorello a Can Yaman, così il Festival perde appeal x.com