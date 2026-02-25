Tutte le volte che vedo Sanremo mi chiedo | ‘Ma cosa cazzacc** presentano i Jalisse per non essere presi? Can Yaman chiamato per separare Conti e Pausini in caso di rissa | i post più ironici su X

Il Festival non offre molti spunti sul palco? Ci pensano - come ogni anno - gli utenti di X Per ‘andare liscio’, il Festival di Sanremo va liscio. Troppo. Un flusso di canzoni con pochissimo spettacolo a ‘spezzare’, qualcuno direbbe una playlist visiva. Ma su X, come ogni anno, sono i commentatori a rendere frizzantina l’atmosfera e così basta fare una carrellata dei commenti più ironici per trovare un po’ di verve, anche dentro questo Sanremo: “Tutte le volte che vedo Sanremo mi chiedo: ‘Ma cosa cazzaccio presentano i Jalisse per non essere presi?”, si legge. Non è il solo post che fa riferimento alla qualità delle canzoni in gara, anzi. Certo, è bene ricordare che al primo ascolto è spesso complesso giudicare un brano, soprattutto in questo ritmo diabolico tenuto da Carlo Conti. Tutte le volte che vedo Sanremo mi chiedo: “Ma cosa cazzaccio presentano i @Jalisseofficial per non essere presi?”#Sanremo2026 “Scusate ma il pezzo più orecchiabile di tutto il Festival l’ha portato Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

