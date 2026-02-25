Tutte le gaffe e gli errori della prima serata | da Repupplica a Chiamo io chiami lui

Durante la prima serata del Festival di Sanremo, sono state fatte alcune gaffe evidenti, come l'errata pronuncia di

Il Festival di Sanremo è entrato nel vivo. I primi verdetti ( la classifica provvisoria ) sono arrivati dopo l'esibizione dei trenta cantanti in gara nel corso della prima puntata. Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno condotto il pubblico in una serata di puro spettacolo tra ricordi - quelli dei compianti Pippo Baudo, Beppe Vessicchio e Ornella Vanoni - tanta musica ma anche tante gaffe, che hanno reso meno noioso lo show. Laura Pausini scatenata. La serata si è aperta con Carlo Conti che ha più volte corretto Laura Pausini sulla pronuncia delle lettere "S" e "Z", unico vero "punto debole" della cantante che nel ruolo di co-conduttrice ha convinto a pieno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, dall’omaggio a Baudo alla gaffe ‘Repupplica’: le pagelle della prima serataIl pubblico si è divertito con la prima serata di Sanremo 2026, causata da un errore di battitura che ha trasformato “Repubblica” in “Repupplica”.

Gaia a Sanremo 2026: da Amici a "Chiamo io, chiami tu", tutto su di leiGaia, nota cantante, ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026 dopo aver conquistato il pubblico con il suo brano

Temi più discussi: Nordio e le sue uscite infelici: così il ministro diventa testimonial del No; Ecco tutte le gaffe di Sanremo: si inizia col botto; Sanremo 2026, Conti-Pausini e una clamorosa gaffe. Tutte le emozioni e la prima classifica provvisoria; Caos in Rai, Petrecca si arrende e va via: il gesto (inevitabile) dopo gaffe e polemiche 'olimpiche'. Chi lo rimpiazza.

Laura Pausini, tutte le gaffe sul palco di Sanremo 2026: i momenti virali dell’AristonLaura Pausini gaffe Sanremo 2026: battute, doppi sensi e citazioni diventano virali. Ecco cosa è successo durante la prima serata. notizie.it

Sanremo 2026, Conti-Pausini e una clamorosa gaffe. Tutte le emozioni e la prima classifica provvisoriaSanremo 2026, Conti-Pausini e una clamorosa gaffe. Tutte le emozioni e la prima classifica provvisoria. In gara tutti i 30 big, il ricordo sul palco dell'Ariston di Baudo, Vanoni e Vessicchio ... affaritaliani.it

Viva la Rai! Paolo Petrecca e tutte le gaffe nella telecronaca della cerimonia olimpica: da «i brasiliani con la musica nel sangue» alla figlia di Mattarella x.com

Gaffe epocale di Laura Pausini, e Conti fugge dietro il palco! Cosa ha detto - facebook.com facebook