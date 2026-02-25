Turnover per il poker E’ di nuovo Conference

La Fiorentina punta a consolidare il proprio cammino in Conference League dopo aver ottenuto tre vittorie consecutive, tra cui quella contro il Pisa. La squadra si prepara con entusiasmo, determinata a conquistare un altro risultato positivo contro il Jagiellonia. La voglia di proseguire la serie di successi spinge i giocatori a intensificare gli allenamenti. La sfida rappresenta un’occasione importante per rafforzare il morale e avvicinarsi agli ottavi di finale.

L’appetito vien mangiando ed è chiaro che, dopo la scorpacciata di vittorie dell’ultima settimana, la Fiorentina sia desiderosa di proseguire nel solco dei successi conseguiti con Como, Jagiellonia e Pisa, centrando sempre contro i polacchi un altro trionfo che certificherebbe il passaggio del turno agli ottavi di Conference. Per strappare il pass, in realtà, De Gea e soci - forti del 3-0 ottenuto giovedì scorso nel gelo di Bialystok - potrebbero addirittura permettersi di perdere con due gol di scarto il playoff di ritorno in programma domani alle 18:45 al Franchi (arbitrerà il serbo Jovanovic) ma è chiaro che non è questa la mentalità che Vanoli ha scelto di trasmettere alla squadra, che già nel turno d’andata - nonostante i pensieri verso il derby col Pisa e una rotazione totale dell’undici titolare - è riuscita a schiantare a domicilio la capolista dell’Ekstraklasa, fermata poi domenica sull’1-1 dal Radomiak Radom. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

