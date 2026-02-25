Turisti nell’ex banca Nuovo hotel in centro | presentato il progetto

L’ex banca nel centro di Lecco si trasforma in un nuovo hotel di lusso, a causa dei lavori di ristrutturazione. Il progetto prevede il recupero dell’edificio storico, che ha ospitato la Banca Popolare di Lecco e successivamente la Deutsche Bank. L’intervento riguarda anche la riqualificazione di piazza Giuseppe Garibaldi e dei porticati circostanti, portando nuova vita alla zona. La fine dei lavori è prevista entro la fine dell’anno.

L'ex sede di una banca nel cuore di Lecco diventa un albergo di lusso. Con il palazzo che è stato il quartier generale della Banca Popolare di Lecco prima e filiale della Deutsche Bank poi, si recupera anche piazza Giuseppe Garibaldi, dove lo storico edificio che risale alla prima metà del Novecento si affaccia, e, con essa gli annessi porticati e la retrostante piazza Affari. Il progetto è firmato dagli operatori di 753 Hospitality, gruppo milanese del settore dell'ospitalità di alta gamma, sotto la guida del ceo Nevius Glussi, con il supporto degli investitori del fondo Alchemy Partners. L'anno scorso si sono già occupati di Villa Ermellina a Siena.

Il capoluogo guarda al turismo . Nell’ex palazzo della Banca popolare aprirà un hotel quattro stelleLecco trasforma l’ex sede della Banca popolare in un hotel di lusso, dopo che l’edificio è stato acquistato da un investitore privato.

Lecco, ex Banca Popolare diventa hotel 4 stelle: progetto in Commissione tra sì e dubbi sui parcheggLecco, ex Banca Popolare, si trasforma in un hotel 4 stelle, un progetto che sta dividendo la Commissione comunale tra chi sostiene la riqualificazione e chi esprime dubbi sui parcheggi, dato che l’intervento prevede la riduzione degli spazi di sosta nel cuore della città.

