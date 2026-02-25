Tunnel e pressione migratoria Gli strumenti asimmetri lungo il fianco orientale dell’Ue

Un’inchiesta del Telegraph riferisce che nel corso del 2025 le autorità polacche avrebbero individuato almeno quattro tunnel sotterranei utilizzati per il passaggio clandestino di migranti dalla Bielorussia verso il territorio dell’Unione Europea. Le strutture, secondo quanto riportato, sarebbero state progettate con competenze tecniche riconducibili a operatori con esperienza nella realizzazione di infrastrutture sotterranee in contesti di conflitto asimmetrico nel Medioriente. Nello specifico, i tunnel, con altezze fino a 1,5 metri e lunghezze comprese tra 10 e 50 metri, risulterebbero rinforzati con elementi strutturali e con accessi mimetizzati sul lato bielorusso. Ancora, come riportato dal Telegraph, le autorità polacche stimano che almeno 180 persone abbiano utilizzato una di queste infrastrutture prima della sua individuazione, sottolineando, rispetto al volume dei passaggi, il cambiamento delle modalità operative nella strumentalizzazione delle migrazioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche: Il prezzo politico che l’Ue paga pur di mantenere gli Stati Uniti al fianco dell’Ucraina

La Romania rilancia sul nucleare per consolidare il fianco orientale europeoLa Romania punta sul nucleare per rafforzare il suo settore energetico, investendo circa 5 miliardi di euro nelle unità 3 e 4 della centrale di Cernavod.