Tua Abruzzo nella short list mondiale della mobilità | la filovia La Verde finalista agli Uitp Awards 2026

Il corridoio filoviario elettrico tra Pescara e Montesilvano tra i migliori progetti internazionali di pianificazione della mobilità urbana Tua Abruzzo è stata selezionata tra i finalisti degli Uitp Awards 2026, il più prestigioso riconoscimento internazionale nel settore del trasporto pubblico. Il progetto candidato, “La Verde – A Fully Electric Brt-Style Trolleybus Corridor for Medium-Sized Cities”, è stato inserito nella categoria Public Transport Urban Mobility Strategy & Planning, accanto a operatori di Stati Uniti, Germania e Colombia, come fanno sapere dall'aziende unica di trasporto abruzzese. Gli Uitp Awards, giunti alla nona edizione, rappresentano a livello globale uno dei principali riconoscimenti per innovazione, sostenibilità e impatto nella mobilità urbana. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

