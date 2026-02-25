Trump | Venezuela è nostro amico-alleato

Trump ha affermato che il Venezuela è un amico e alleato degli Stati Uniti, motivato da interessi economici e strategici. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il paese sudamericano attraversa una crisi politica e umanitaria. Trump ha sottolineato l'importanza di mantenere buoni rapporti per rafforzare le relazioni commerciali e garantire la stabilità regionale. La posizione del presidente ha suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori internazionali.

4.12 Il primo riferimento alla politica estera nel discorso sullo Stato dell'Unione di Trump è al Venezuela. Il Venezuele è "il nostro nuovo amico e alleato", ha detto il presidente rivendicando di aver ottenuto 80 milioni di barili di petrolio dal Paese sudamericano. Poi attacca i democratici: "Hanno votato contro il taglio delle tasse e volevano un aumento delle imposte. Noi invece le abbiamo tagliate, anche quelle sulle mance".La sentenza Corte Suprema sui dazi? "Una decisione infelice", ha poi aggiunto Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump ordina il blocco navale delle petroliere sanzionate in Venezuela: "Riprenderemo ciò che è nostro"Donald Trump ha annunciato un blocco navale totale delle petroliere sanzionate in Venezuela, dichiarando che gli Stati Uniti intendo riprendere ciò che ritengono loro.

Trump: operazione in Venezuela è un avvertimento per chiunque minacci gli Usa

Trump, con un intervento militare, arresta il presidente del Venezuela accusandolo di narcotraffico; poi emerge la vera motivazione: sfruttare il petrolio venezuelano. Donald Trump ha autorizzato Eni a prendere il petrolio venezuelano.