Trump un discorso pensato con in mente i sondaggi e il voto di midterm

Donald Trump ha preparato il suo discorso sullo Stato dell’Unione con l’obiettivo di influenzare gli elettori e contrastare le previsioni negative dei sondaggi sui repubblicani. La sua strategia mira a rafforzare il sostegno tra i votanti prima delle elezioni di metà mandato, concentrandosi su temi chiave e promesse di intervento. La sua presenza in Congresso si concentra sulla volontà di risollevare l’immagine del partito e di mobilitare la base elettorale.

Minacciato dai sondaggi che promettono guai per i repubblicani in un anno elettorale, Donald Trump ha scelto l'annuale discorso sullo Stato dell'Unione in Congresso per fare quello che gli riesce meglio: dividere il paese e creare indignazione nella sua base elettorale, per cercare di recuperare il controllo della narrazione. Era l'obiettivo che i suoi strateghi volevano raggiungere e Trump lo ha svolto al meglio, pronunciando un discorso di un'ora e 47 minuti (record assoluto per un presidente che parla al Congresso) tutto concentrato su economia e immigrazione, destinato a scaldare le truppe e scandire i messaggi per la campagna elettorale che porterà al voto di midterm del novembre prossimo.