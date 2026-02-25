Trump prepara gli Usa all' attacco | L' Iran può colpirci Ha missili per raggiungere l' Europa

Con tutto il mondo in ansia per le prossime mosse degli Stati Uniti in Medio Oriente Donald Trump ha aspettato un’ora e mezza, quasi la fine del suo discorso sullo Stato dell’Unione, per parlare dell’ Iran. Il commander-in-chief più potente al mondo non ha però dato segnali chiari sulle sue intenzioni, alla vigilia dei colloqui a Ginevra, se non un generico avvertimento che Teheran ha sviluppato dei missili in grado di colpire l’Europa, le basi americane nella regione e, in un prossimo futuro gli Stati Uniti direttamente. Un’affermazione che ha suscitato l’ira del regime degli ayatollah che ha accusato il presidente Usa di essere bugiardo come il megafono del nazismo Joseph Goebbels, mentre da Washington sono arrivate nuove sanzioni contro il petrolio e le armi iraniane. 🔗 Leggi su Feedpress.me

