Trump avverte l’Iran | preferisco la pace non escludo la guerra

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Invecchiare in salute, la partita si gioca a 40 anni. Focus promosso da Casagit, parlano gli esperti Roma, 25 feb. (askanews) – Preferisce un accordo diplomatico, ma lascia aperte tutte le porte, compresa quella che porta a un attacco militare. In un lunghissimo discorso sullo Stato dell’Unione, in cui ha sostanzialmente tenuto fuori la sua politica estera, Donald Trump ha deciso di lanciare un messaggio sibillino a Teheran. “Non abbiamo sentito quelle parole segrete: ‘Non costruiremo mai un’arma nucleare'”, ha detto il presidente, andando dritto al cuore della questione in discussione in questi giorni a Ginevra. L’obiettivo di Washington insomma è chiaro e non è mai cambiato: gli Usa non consentiranno a quello che considerano il più grande sponsor mondiale del terrorismo di possedere un’arma nucleare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Trump: “Non escludo la guerra col Venezuela, Maduro sa cosa voglio”. E il leader di Caracas si autoconsegna premio per la PaceLa tensione tra Stati Uniti e Venezuela si intensifica, con Trump che minaccia una possibile guerra e mette sotto pressione Maduro.

Iran-USA, Khamenei avverte Trump: “Un attacco scatenerebbe una guerra regionale”La tensione tra Iran e Stati Uniti si alza ancora di più.

Trump bombarderà l'Iran La diretta con Alessandro Orsini

Temi più discussi: Trump avverte l'Iran: Spero non voglia affrontare le conseguenze di un mancato accordo; Trump conferma: possibile attacco limitato all'Iran. Mentre Teheran prepara una bozza d'accordo; Video. Trump valuta un attacco militare limitato contro l'Iran; Iran-Usa, segnali positivi da Ginevra: intesa preliminare sul nucleare, ma Trump avverte Teheran.

Trump avverte: I missili dell'Iran potrebbero colpire noi e l'EuropaNel discorso sullo Stato dell'Unione Donald Trump ha dichiarato che 'affrontera' le minacce all'America'. 'Come presidente, faro' la pace ... notizie.tiscali.it

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione: Stop ai dazi decisione infelice. L’Iran ha missili in grado di colpire l’Europa e gli UsaNel suo discorso più lungo, Trump difende i dazi bocciati dalla Corte Suprema e accusa l'Iran di sviluppare missili che minacciano USA ed Europa ... ilfattoquotidiano.it

Trump avverte l’Iran: preferisco la pace, non escludo la guerra - facebook.com facebook

Trump avverte: "I missili dell'Iran potrebbero colpire noi e l'Europa". "Non posso permettere che ciò accada". #ANSA x.com